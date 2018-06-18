У Москві голий пділіток випав з вікна на аргентинських фанатів і помер

Фанати Аргентини

Дивний випадок трапився у Москві 16 червня після матчу між збірними Аргентини та Ісландії (1:1).

Невідомий голий підліток спочатку почав кричати на фанатів з шостого поверху гуртожитку. Потім росіянин ще й облаяв аргентинців та впав на них. Про це пише The Sun, посилаючись на російські ЗМІ.

Підліток збив п'ятьох людей, двоє з яких отримали серйозні травми. Один із фанатів має травму шиї, інший отримав серйозне пошкодження ноги. Сам росіянин помер.

Свідки розповідають, що підліток не планував стрибати зі свого балкону, він просто не втримався, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що вболівальник Саудівської Аравії заплатив 500 доларів за таксі в Москві.