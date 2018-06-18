Прогноз і ставки на матч Швеція - Корея, ЧС-2018, 18 червня

18 червня відбудеться матч 1-го туру чемпіонату світу у групі F між збірними Швеції та Кореї.

Гра розпочнеться о 15:00 на стадіоні Ніжній Новгород-Арена у одноіменному місті.

Шведи вважаються фаворитами протистояння, проте корейська збірна напевно просто так не відпустить суперника.

В очних зустрічах суперники двічі зіграли унічию у 2005 році (1:1 та 2:2), проте у 2018 році шведи грають не дуже впевнено.

Зокрема команда програла у березні румунам та Чилі, а напередодні Мундіаля - двічі розійшлися миром без забитих голів - із Данією та Перу.

Правда корейці не більш успішні - 2 поразки і нічия у червні, а 28 травня азіати переграли 2:0 Гондурас.

Тож цілком ймовірно, що матч завершиться унічию. Саме на цю подію і пропонуємо поставити вам - у БК Фаворит на неї приймаються ставки із коефіцієнтом 3,10.

Корея - Швеція

Прогноз Чемпіона: 0:0

Котирування БК Фаворит: 2,10 - 3,10 - 4,30.

Матчі перед ЧС-2018: 27.03. Польща - Корея - 3:2, 28.05. Корея - Гондурас - 2:0, 01.06. Корея - Боснія - 1:3, 07.06. Корея - Болівія - 0:0, 11.06. Корея - Сенегал - 0:2.

Матчі перед ЧС-2018: 24.03. Швеція - Чилі - 1:2, 27.03. Румунія - Швеція - 1:0, 02.06. Швеція - Данія - 0:0, 09.06. Швеція - Перу - 0:0.

Нагадаємо, напередодні у групі F збірна Німеччини несподівано поступилася Мексиці.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.