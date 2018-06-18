Прогноз і ставки на матч Бельгія - Панама, ЧС-2018, 18 червня

18 червня у Сочі відбудеться матч 1-го туру у групі F між збірними Бельгії та Панами.

Гра розпочнеться о 18:00.

Бельгія - Панама: анонс матчу ЧС-2018

Бельгійці вважаються безперечними фаворитами поєдинку, адже Панама - дебютант змагань такого рівня.

Очевидно, що для команди із Центральної Америки саме потрапляння на Мундіаль - вже досягнення. А от для бельгійців, точніше саме для колективу зразка останніх 3-4 років, прийшов час віддавати аванси.

Бельгію очолює відомий іспанський тренер Роберто Мартінес, а основу команди складають зірки світового рівня - Еден Азар, Кевін де Брюйне, Дріс Мертенс, Тібо Куртуа. Навряд чи у плани червоних дияволів, які вважаються першими претендентами на титул із ряду темних конячок, входить у плани втрачати очки із дебютантом.

Тож ризикнемо запропонувати поставити на перемогу Бельгії із різницею два або більше голів. На цю подію букмекерська контора Фаворит приймає ставки із показником 2,25. І скоріше за все, бельгійці не пропустять у цьому поєдинку - подивіться на результати останніх чотирьох матчів дияволів - лише один пропущений гол.

Бельгія - Панама

Прогноз чемпіона: 3:0

Котирування БК Фаворит: 1,19 - 7,0 - 20,0

Контрольні матчі перед ЧС-2018: 27.03. Бельгія - Сауд. Аравія - 4:0, 02.06. Бельгія - Португалія - 0:0, 06.06. Бельгія - Єгипет - 3:0, 11.06. Бельгія - Коста-Рика - 4:1.

Контрольні матчі перед ЧС-2018: 22.03. Данія - Панама - 1:0, 27.03. Швейцарія - Панама - 6:0, 18.04. Трінідад і Тобаго - Панама - 0:1, 30.05. Панама - Півн. Ірландія - 0:0, 06.06. Норвегія - Панама - 1:0.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.