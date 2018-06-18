Польща - Сенегал: анонс матчу ЧС-2018
19 червня відбудеться матч ЧС-2018 у групі Н між збірними Польщі та Сенегалу.
Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Спартак у Москві і закриє 1-й тур на першості.
Поляки пробилися на ЧС-2018 завдяки перемозі у групі кваліфікації УЄФА. Кадра випередила Данію, яка згодом теж стала учасником Мундіалю завдяки перемозі у стикових поєдинках.
Сенегал впевнено виграв групу у фінальному раунді кваліфікації Африки.
Польща
Кількість участей у фінальній частині ЧС: 8
Найкращий результат на ЧС: 3-є місце на першостях у 1974 та 1982 роках
Сенегал
Кількість участей у фінальній частині ЧС: 2
Найкращий результат на ЧС: 1/4 фіналу у 2002 році
Польща - Сенегал
19 червня, 18:00, Москва, стадіон Спартак.
Суддя: Наваф Абдулла Шукрала (Бахрейн).
Орієнтовні склади
Польща: Щєсний, Піщек, Глік, Паздан, Рибусь, Зелінський, Крихов'як, Блащиковський, Гросицький, Мілік, Левандовський.
Сенегал: Діалло, Гасама, С. Сане, Кулібалі, Сабалі, Гійє, Куяте, Сарр, Кейта, Мане, Сако.
Нагадаємо, у групі Н 19 червня також зустрінуться збірні Колумбії та Японії.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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