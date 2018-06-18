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18.06.2018  15:10

Польща - Сенегал: анонс матчу ЧС-2018

 

19 червня відбудеться матч ЧС-2018 у групі Н між збірними Польщі та Сенегалу. 

Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Спартак у Москві і закриє 1-й тур на першості. 

Поляки пробилися на ЧС-2018 завдяки перемозі у групі кваліфікації УЄФА. Кадра випередила Данію, яка згодом теж стала учасником Мундіалю завдяки перемозі у стикових поєдинках. 

Сенегал впевнено виграв групу у фінальному раунді кваліфікації Африки. 

Польща 

Кількість участей у фінальній частині ЧС: 8

Найкращий результат на ЧС: 3-є місце на першостях у 1974 та 1982 роках

Сенегал

Кількість участей у фінальній частині ЧС: 2

Найкращий результат на ЧС: 1/4 фіналу у 2002 році

Польща - Сенегал 

19 червня, 18:00, Москва, стадіон Спартак. 

Суддя: Наваф Абдулла Шукрала (Бахрейн).

Орієнтовні склади

Польща: Щєсний, Піщек, Глік, Паздан, Рибусь, Зелінський, Крихов'як, Блащиковський, Гросицький, Мілік, Левандовський. 

Сенегал: Діалло, Гасама, С. Сане, Кулібалі, Сабалі, Гійє, Куяте, Сарр, Кейта, Мане, Сако. 

Нагадаємо, у групі Н 19 червня також зустрінуться збірні Колумбії та Японії.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні. 





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