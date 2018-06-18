Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
260 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.06.2018  15:58

Росія - Єгипет: анонс матчу ЧС-2018

 

19 червня на чемпіонаті світу-2018 розпочнуться матчі 2-го туру. 

Так, о 21:00 збірна Росії прийматиме Єгипет у Санкт-Петербурзі. 

Команди підходять до протистояння із діаметрально різним настроєм: росіяни перемогли Саудівську Аравію 5:0, а Єгипет зазнав прикрої поразки від Уругваю, пропустивши на останній хвилині основного часу після розіграшу стандартного положення, хоча заслуговували щонайменше на одне очко. 

Після розгрому саудитів росіян автоматично записали у фаворити групи, проте напевно забули, що їм ще треба проти як мінімум випробування Єгиптом та Мохамедом Салахом, який скоріше за все вийде на поле. Російська преса стверджує, що лідер єгиптян зіграє проти господарів, проте буде діяти у ощадливому режимі. 

Проте, як ми знаємо, якщо Салах і не буде боротися за м'яч та позицію, то свою фірмову швидкість він точно увімкне. 

Саудівська Аравія була занадто слабкою проти росіян, тому не показала їхнього реального рівня. Проте скоріше за все, його покаже Єгипет. 

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група А

2-й тур

19 червня, 21:00, Санкт-Петербург

Росія - Єгипет

Суддя: Енріке Кесерес (Парагвай).

Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1. 

Нагадаємо, 19 червня матчем Польща - Сенегал завершиться 1-й тур чемпіонату світу.





Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
17:23
ЧС-2018. Бельгія - Панама: стартові склади команд
17:10
ЧС-2018. Прогноз і ставки на матч Туніс - Англія, ЧС-2018, 18 червня
16:52
ЧС-2018. Швеція мінімально перемогла Південну Корею
16:38
Бокс. В Усика підтвердили, що бій з Гассієвим відбудеться в Москві
16:12
Футбол. Барселона готує гучний трансфер з Серії А?
15:58
ЧС-2018. Росія - Єгипет: анонс матчу ЧС-2018
15:41
Футбол. Маріуполь підписав перспективного півзахисника
15:33
ЧС-2018. Daily Star: Російські ультрас готують британцям "фестиваль насилля"
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!