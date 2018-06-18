Росія - Єгипет: анонс матчу ЧС-2018

19 червня на чемпіонаті світу-2018 розпочнуться матчі 2-го туру.

Так, о 21:00 збірна Росії прийматиме Єгипет у Санкт-Петербурзі.

Команди підходять до протистояння із діаметрально різним настроєм: росіяни перемогли Саудівську Аравію 5:0, а Єгипет зазнав прикрої поразки від Уругваю, пропустивши на останній хвилині основного часу після розіграшу стандартного положення, хоча заслуговували щонайменше на одне очко.

Після розгрому саудитів росіян автоматично записали у фаворити групи, проте напевно забули, що їм ще треба проти як мінімум випробування Єгиптом та Мохамедом Салахом, який скоріше за все вийде на поле. Російська преса стверджує, що лідер єгиптян зіграє проти господарів, проте буде діяти у ощадливому режимі.

Проте, як ми знаємо, якщо Салах і не буде боротися за м'яч та позицію, то свою фірмову швидкість він точно увімкне.

Саудівська Аравія була занадто слабкою проти росіян, тому не показала їхнього реального рівня. Проте скоріше за все, його покаже Єгипет.

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група А

2-й тур

19 червня, 21:00, Санкт-Петербург

Росія - Єгипет

Суддя: Енріке Кесерес (Парагвай).

Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1.

Нагадаємо, 19 червня матчем Польща - Сенегал завершиться 1-й тур чемпіонату світу.