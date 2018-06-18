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18.06.2018  17:10

Прогноз і ставки на матч Туніс - Англія, ЧС-2018, 18 червня

 Збірна Англії перебуває у гарному настрої перед першим матчем на ЧС-2018

17 червня на чемпіонаті світу у групі G відбудеться зустріч збірних Тунісу та Англії

Матч розпочнеться о 21:00 на стадіоні Волгоград-Арена. 

Туніс - Англія: анонс матчу ЧС-2018

Англійці без сумнівів - фаворити протистояння. Доволі сильна атака дає надію вболівальникам трьох левів на те, що команда впевнено обіграє суперника. Проте спогади про минулий ЧС, де англійці не змогли обіграти ні Уругвай з Італією, ні менш сильних костариканців, не дають спокою фанатам. 

Ризикнемо поставити на рахунок

Туніс - Англія

Прогноз чемпіона: 0:2

Котирування БК Фаворит: 9,0 - 4,40 - 1,42.

 Контрольні матчі перед ЧС-2018: 23.03. Туніс - Іран - 1:0, 27.03. Туніс - Коста-Рика - 1:0, 28.05. Португалія - Туніс - 0:2, 01.06. Туреччина - Туніс - 2:2, 09.06. Іспанія - Туніс - 1:0. 

Контрольні матчі перед ЧС-2018: 23.03. Нідерланди - Англія - 0:1, 27.03. Англія - Італія - 1:1, 02.06. Англія - Нігерія - 2:1, 07.06. Англія - Коста-Рика - 2:0.

Нагадаємо, у групі G 17 червня збірна Бельгії зустрінеться із Панамою.





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