Прогноз і ставки на матч Туніс - Англія, ЧС-2018, 18 червня

Збірна Англії перебуває у гарному настрої перед першим матчем на ЧС-2018

17 червня на чемпіонаті світу у групі G відбудеться зустріч збірних Тунісу та Англії.

Матч розпочнеться о 21:00 на стадіоні Волгоград-Арена.

Туніс - Англія: анонс матчу ЧС-2018

Англійці без сумнівів - фаворити протистояння. Доволі сильна атака дає надію вболівальникам трьох левів на те, що команда впевнено обіграє суперника. Проте спогади про минулий ЧС, де англійці не змогли обіграти ні Уругвай з Італією, ні менш сильних костариканців, не дають спокою фанатам.

Ризикнемо поставити на рахунок

Туніс - Англія

Прогноз чемпіона: 0:2

Котирування БК Фаворит: 9,0 - 4,40 - 1,42.

Контрольні матчі перед ЧС-2018: 23.03. Туніс - Іран - 1:0, 27.03. Туніс - Коста-Рика - 1:0, 28.05. Португалія - Туніс - 0:2, 01.06. Туреччина - Туніс - 2:2, 09.06. Іспанія - Туніс - 1:0.

Контрольні матчі перед ЧС-2018: 23.03. Нідерланди - Англія - 0:1, 27.03. Англія - Італія - 1:1, 02.06. Англія - Нігерія - 2:1, 07.06. Англія - Коста-Рика - 2:0.

Нагадаємо, у групі G 17 червня збірна Бельгії зустрінеться із Панамою.