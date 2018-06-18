Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1948 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 16:52
Швеція мінімально перемогла Південну Корею
Збірна Швеції в першому турі ЧС-2018 виграла у команди Південної Кореї.
Єдиний матч в цій грі був забитий з пенальті на 65-й хвилині.
Як відомо, напередодні Бразилія втратила очки в грі проти Швейцарії.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група Е
17 червня
Швеція - Південна Корея 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 65, пенальті Гранквіст
#SWE 1:0 #KOR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 18 червня 2018 р.
⚽️ 65' Гранквист
ВСЁ:! Швеция🇸🇪 набирает три очка благодаря голу с пенальти Андреаса Гранквиста #SWEKOR #ЧМ2018 pic.twitter.com/vPTB7moII0
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