Швеція мінімально перемогла Південну Корею

Збірна Швеції в першому турі ЧС-2018 виграла у команди Південної Кореї.

Єдиний матч в цій грі був забитий з пенальті на 65-й хвилині.

Як відомо, напередодні Бразилія втратила очки в грі проти Швейцарії.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Е

17 червня

Швеція - Південна Корея 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65, пенальті Гранквіст