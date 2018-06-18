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18.06.2018  16:52

Швеція мінімально перемогла Південну Корею

 

Збірна Швеції в першому турі ЧС-2018 виграла у команди Південної Кореї.

Єдиний матч в цій грі був забитий з пенальті на 65-й хвилині.

Як відомо, напередодні Бразилія втратила очки в грі проти Швейцарії. 

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Е

17 червня

Швеція - Південна Корея 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 65, пенальті Гранквіст





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