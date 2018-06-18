Уругвай - Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018

20 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч 2-го туру у групі В між збірними Уругваю та Саудівською Аравією.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Ростов-Арена і розпочнеться о 18:00.

У першому турі Саудівська Аравія розгромно поступилася Росії, показавши, напевно одне із найслабших виконань на чемпіонаті. Уругвай хоч і не без проблем, але здобув таки три очки у грі з Єгиптом.

Тепер селесте мають намір обіграти і саудитів - щоб гарантувати собі щонайменше друге місце у групі.

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група А

2-й тур

20 червня, 18:00, Ростов-на-Дону

Уругвай - Саудівська Аравія

Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1.

Зазначимо, що у групі А у рамках 2-го туру 19 червня зіграють збірні Росії та Єгипту.