Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
109 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.06.2018  19:35

Уругвай - Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018

 

20 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч 2-го туру у групі В між збірними Уругваю та Саудівською Аравією.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Ростов-Арена і розпочнеться о 18:00.

У першому турі Саудівська Аравія розгромно поступилася Росії, показавши, напевно одне із найслабших виконань на чемпіонаті. Уругвай хоч і не без проблем, але здобув таки три очки у грі з Єгиптом

Тепер селесте мають намір обіграти і саудитів - щоб гарантувати собі щонайменше друге місце у групі. 

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група А

2-й тур

20 червня, 18:00, Ростов-на-Дону

Уругвай - Саудівська Аравія

Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1. 

Зазначимо, що у групі А у рамках 2-го туру 19 червня зіграють збірні Росії та Єгипту.





Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
21:14
Футбол. Новий тренер Реала зробив вибір між Мбаппе та Неймаром
20:55
ЧС-2018. Капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями. ВІДЕО
20:35
Футбол. У Зорі вже знайшли заміну Луніну
20:15
ЧС-2018. Туніс – Англія: стартові склади команд
19:53
ЧС-2018. Збірна Панами з розгромним рахунком поступилася бельгійцям
19:35
ЧС-2018. Уругвай - Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018
19:15
Футбол. Український півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Вірменії
18:40
Футбол. Колишня зірка Карпат будет працювати тренером в Росії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!