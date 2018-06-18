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109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 19:35
Уругвай - Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018
20 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч 2-го туру у групі В між збірними Уругваю та Саудівською Аравією.
Цей поєдинок пройде на стадіоні Ростов-Арена і розпочнеться о 18:00.
У першому турі Саудівська Аравія розгромно поступилася Росії, показавши, напевно одне із найслабших виконань на чемпіонаті. Уругвай хоч і не без проблем, але здобув таки три очки у грі з Єгиптом.
Тепер селесте мають намір обіграти і саудитів - щоб гарантувати собі щонайменше друге місце у групі.
Чемпіонат світу-2018
Груповий етап
Група А
2-й тур
20 червня, 18:00, Ростов-на-Дону
Уругвай - Саудівська Аравія
Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1.
Зазначимо, що у групі А у рамках 2-го туру 19 червня зіграють збірні Росії та Єгипту.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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