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18.06.2018  19:53

Збірна Панами з розгромним рахунком поступилася бельгійцям

Бельгія-Панама

Бельгійці здобули впевнену перемогу над збірною Панами в другому турі ЧС-2018. 

Три м'ячі були забиті в другому таймі. По разу відзначилися Мертенс, Лукаку та Азар, на 47, 69 та на 75 хвилинах відповідно.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Раніше збірна Швеції перемогла Південну Корею.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група G

18 червня

Бельгія - Панама 3:0 (0:0, 3:0)

Гол: 1:0 – 47, Мертенс, 2:0 - 69, Лукаку, 3:0 - 75, Азар





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