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3494 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 19:53
Збірна Панами з розгромним рахунком поступилася бельгійцям
|Бельгія-Панама
Бельгійці здобули впевнену перемогу над збірною Панами в другому турі ЧС-2018.
Три м'ячі були забиті в другому таймі. По разу відзначилися Мертенс, Лукаку та Азар, на 47, 69 та на 75 хвилинах відповідно.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
Раніше збірна Швеції перемогла Південну Корею.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група G
18 червня
Бельгія - Панама 3:0 (0:0, 3:0)
Гол: 1:0 – 47, Мертенс, 2:0 - 69, Лукаку, 3:0 - 75, Азар
Job done for @BelRedDevils ✅#BELPAN // #WorldCup pic.twitter.com/8uWR1saqrW— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
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