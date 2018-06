Туніс – Англія: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на матч ЧС-2018 Туніс - Англія.

Туніс: Хассен - С. Бен-Юссеф, Мерія, Бронн, Маалул, Бадрі, Сассі, Схірі, Ф. Бен-Юссеф, Хазрі, Сліті

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Трипп'єр, Янг, Лінгард, Хендерсон, Аллі, Кейн, Стерлінг

On to our final match of the day...#TUNENG // #WorldCup pic.twitter.com/RkkMXsDq0T