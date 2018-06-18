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162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 20:15
Туніс – Англія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на матч ЧС-2018 Туніс - Англія.
Туніс: Хассен - С. Бен-Юссеф, Мерія, Бронн, Маалул, Бадрі, Сассі, Схірі, Ф. Бен-Юссеф, Хазрі, Сліті
Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Трипп'єр, Янг, Лінгард, Хендерсон, Аллі, Кейн, Стерлінг
On to our final match of the day...#TUNENG // #WorldCup pic.twitter.com/RkkMXsDq0T— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
Матч почнеться о 21:00.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
Нагадуємо, що бельгійці з розгромним рахунком перемогли збірну Панами.
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