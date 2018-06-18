Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
203 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
18.06.2018  22:07

Червоні дияволи наступають: Бельгія впевнено розібралася із дебютантом на ЧС-2018. ВІДЕО


Збірна Бельгії розгромила Панаму у стартовому поєдинку ЧС-2018: незважаючи на те, що команда з Центральної Америки є дебютантом Мундіалей, бельгійці довели, що можуть бути щонайменше одним із претендентів не лише на вихід у плей-офф, а й на потрапляння у більш пізні стадії. 

Панамці вистояли лише одну 45-хвилинку. Команда Ернана Даріо Гомеса добре діяла у захисті, проте одразу після стартового свистка на другий тайм червоні дияволи відкрили рахунок. А при таких розкладах майстерна команда завжди доведе діло до перемоги. 

Голи у бельгійців забили Дріс Мертенс, Еден Азар та Ромелу Лукаку - усі представники нападу. Тобто напевно бельгійці можуть стати однією з найрезультативніших команд ЧС.   

Підопічні Роберто Мартінеса виглядали справді добре зіграною командою, а головне - у грі бельгійців відчувається дух переможців. Судячи з усього, Бельгія зможе на ЧС-2018 нарешті виправдати аванси, які отримала ще на попередньому Мундіалі, а також на Євро-2016. 

У 2-му турі 23 червня бельгійці проекзаменують Туніс, а на наступний день панамці гратимуть проти англійців. 

Нагадаємо, що 18 червня у цій групі також відбудеться матч Туніс - Англія.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група G

18 червня

Бельгія - Панама 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 47, Мертенс, 2:0 - 69, Лукаку, 3:0 - 75, Азар

Бельгія - Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Меньє, де Брюйне, Вітцель (Шадлі, 90), Феррейра Карраско (Дембеле, 74), Мертенс (Азар, 83), Азар, Лукаку.

Панама - Пенедо, Мурільо, Торрес, Ескобар, Девіс, Гомес, Барсенас (Торрес, 63), Купер, Годой, Родрігес (Діас, 63), Перес (Техада, 73).

Попередження: Меньє (14), Девіс (18), Барсенас (45), Купер (49), Мурільо (51), Годой (57), Вертонген (59), де Брюйне (88).





Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
00:22
ЧС-2018. Двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту в Ростов-на-Дону. ВІДЕО
00:15
ЧС-2018. Нашестя "біблейського" походження спіткало гравців Англії та Тунісу
18.06.2018
23:52
ЧС-2018. Тренер збірної Бельгії відверто висловився щодо гри своїх підопічних з Панамою
23:35
ЧС-2018. Роналду показав фантастичну швидкість у матчі з Іспанією
23:15
Футбол. Німецький клуб не продасть екс-гравця Динамо
22:53
ЧС-2018. Англія на останніх хвилинах переграла Туніс
22:40
Футбол. Стало відомо, де відбудеться товариський матч між збірними України та Італії
22:20
ЧС-2018. У квартирі захисника Локомотива знайшли труп грузинського вболівальника
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!