Червоні дияволи наступають: Бельгія впевнено розібралася із дебютантом на ЧС-2018. ВІДЕО





Збірна Бельгії розгромила Панаму у стартовому поєдинку ЧС-2018: незважаючи на те, що команда з Центральної Америки є дебютантом Мундіалей, бельгійці довели, що можуть бути щонайменше одним із претендентів не лише на вихід у плей-офф, а й на потрапляння у більш пізні стадії.

Панамці вистояли лише одну 45-хвилинку. Команда Ернана Даріо Гомеса добре діяла у захисті, проте одразу після стартового свистка на другий тайм червоні дияволи відкрили рахунок. А при таких розкладах майстерна команда завжди доведе діло до перемоги.

Голи у бельгійців забили Дріс Мертенс, Еден Азар та Ромелу Лукаку - усі представники нападу. Тобто напевно бельгійці можуть стати однією з найрезультативніших команд ЧС.

Підопічні Роберто Мартінеса виглядали справді добре зіграною командою, а головне - у грі бельгійців відчувається дух переможців. Судячи з усього, Бельгія зможе на ЧС-2018 нарешті виправдати аванси, які отримала ще на попередньому Мундіалі, а також на Євро-2016.

У 2-му турі 23 червня бельгійці проекзаменують Туніс, а на наступний день панамці гратимуть проти англійців.

Нагадаємо, що 18 червня у цій групі також відбудеться матч Туніс - Англія.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група G

18 червня

Бельгія - Панама 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 47, Мертенс, 2:0 - 69, Лукаку, 3:0 - 75, Азар

Бельгія - Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Меньє, де Брюйне, Вітцель (Шадлі, 90), Феррейра Карраско (Дембеле, 74), Мертенс (Азар, 83), Азар, Лукаку.

Панама - Пенедо, Мурільо, Торрес, Ескобар, Девіс, Гомес, Барсенас (Торрес, 63), Купер, Годой, Родрігес (Діас, 63), Перес (Техада, 73).

Попередження: Меньє (14), Девіс (18), Барсенас (45), Купер (49), Мурільо (51), Годой (57), Вертонген (59), де Брюйне (88).