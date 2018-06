Капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями. ВІДЕО

Капітан збірної Панами Роман Торрес розплакався під час виконання гімну своєї країни перед матчем групового етапу чемпіонату світу проти Бельгії

Швидше за все, футболіст не зміг стримати своїх емоцій розуміючи, що для його батьківщини це найважливіший момент, адже збірна країни вперше пробилася до фінальної частини чемпіонату світу, повідомляє телеканал FOX Soccer.

What a moment!



Watch Panama sing their national anthem before their first-ever FIFA World Cup match. 🇵🇦 pic.twitter.com/8xZrpzcRVC