Капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями. ВІДЕО

Фото Fox Soccer

Капітан збірної Панами Роман Торрес розплакався під час виконання гімну своєї країни перед матчем групового етапу чемпіонату світу проти Бельгії

Швидше за все, футболіст не зміг стримати своїх емоцій розуміючи, що для його батьківщини це найважливіший момент, адже збірна країни вперше пробилася до фінальної частини чемпіонату світу, повідомляє телеканал FOX Soccer.

What a moment!



Watch Panama sing their national anthem before their first-ever FIFA World Cup match. 🇵🇦 pic.twitter.com/8xZrpzcRVC — FOX Soccer (@FOXSoccer) 18 июня 2018 г.

Нагадаємо, матч панамців із бельгійцями закінчився розгромною перемогою останніх.

До цього Швеція перемогла Корею.