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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 20:55
Капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями. ВІДЕО
|Фото Fox Soccer
Капітан збірної Панами Роман Торрес розплакався під час виконання гімну своєї країни перед матчем групового етапу чемпіонату світу проти Бельгії
Швидше за все, футболіст не зміг стримати своїх емоцій розуміючи, що для його батьківщини це найважливіший момент, адже збірна країни вперше пробилася до фінальної частини чемпіонату світу, повідомляє телеканал FOX Soccer.
What a moment!— FOX Soccer (@FOXSoccer) 18 июня 2018 г.
Watch Panama sing their national anthem before their first-ever FIFA World Cup match. 🇵🇦 pic.twitter.com/8xZrpzcRVC
Нагадаємо, матч панамців із бельгійцями закінчився розгромною перемогою останніх.
До цього Швеція перемогла Корею.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій