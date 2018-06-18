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18.06.2018  20:55

Капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями. ВІДЕО

Фото Fox Soccer

Капітан збірної Панами Роман Торрес розплакався під час виконання гімну своєї країни перед матчем групового етапу чемпіонату світу проти Бельгії

Швидше за все, футболіст не зміг стримати своїх емоцій розуміючи, що для його батьківщини це найважливіший момент, адже збірна країни вперше пробилася до фінальної частини чемпіонату світу, повідомляє телеканал FOX Soccer.

Нагадаємо, матч панамців із бельгійцями закінчився розгромною перемогою останніх.

До цього Швеція перемогла Корею.





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