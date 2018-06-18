Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
185 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.06.2018  22:53

Англія на останніх хвилинах переграла Туніс

Туніс-Англія

Збірна Англії перемогла Туніс у першому колі ЧС-2018.

Перший тайм пройшов за незначною перевагою англійців.

Першими м'яч із сітки діставали гравці збірної Тунісу, після голу Гаррі Кейна на 11-ій хвилині.

Однак, вже на 35 хвилині Уокер порушив правила у власній штрафній і Сассі впевненно реалізував пенальті.

Другий тайм пройшов майже без моментів, але на 91+ хвилині Гаррі Кейн забив переможний м'яч для збірної Англії.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

До цього, бельгійці знищили збірну Панами.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група G

18 червня

Туніс - Англія 1:1 (1:1, 1:2)

Гол: 0:1 – 11, Гаррі Кейн, 1:1 - 35, Ферджані Сассі, 1:2 - 90+1, Гаррі Кейн





Читай також
Червоні дияволи наступають: Бельгія впевнено розібралася із дебютантом на ЧС-2018. ВІДЕО
Уругвай - Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018
Швеція перемогла Корею: жовто-сині ламають неприємну традицію, рахунок 1:0 стає популярним на ЧС-2018. ВІДЕО
Прогноз і ставки на матч Туніс - Англія, ЧС-2018, 18 червня
Росія - Єгипет: анонс матчу ЧС-2018
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
00:22
ЧС-2018. Двигун літака збірної Саудівської Аравії загорівся під час польоту в Ростов-на-Дону. ВІДЕО
00:15
ЧС-2018. Нашестя "біблейського" походження спіткало гравців Англії та Тунісу
18.06.2018
23:52
ЧС-2018. Тренер збірної Бельгії відверто висловився щодо гри своїх підопічних з Панамою
23:35
ЧС-2018. Роналду показав фантастичну швидкість у матчі з Іспанією
23:15
Футбол. Німецький клуб не продасть екс-гравця Динамо
22:53
ЧС-2018. Англія на останніх хвилинах переграла Туніс
22:40
Футбол. Стало відомо, де відбудеться товариський матч між збірними України та Італії
22:20
ЧС-2018. У квартирі захисника Локомотива знайшли труп грузинського вболівальника
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!