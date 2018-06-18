Англія на останніх хвилинах переграла Туніс
|Туніс-Англія
Збірна Англії перемогла Туніс у першому колі ЧС-2018.
Перший тайм пройшов за незначною перевагою англійців.
Першими м'яч із сітки діставали гравці збірної Тунісу, після голу Гаррі Кейна на 11-ій хвилині.
Однак, вже на 35 хвилині Уокер порушив правила у власній штрафній і Сассі впевненно реалізував пенальті.
Другий тайм пройшов майже без моментів, але на 91+ хвилині Гаррі Кейн забив переможний м'яч для збірної Англії.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
До цього, бельгійці знищили збірну Панами.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група G
18 червня
Туніс - Англія 1:1 (1:1, 1:2)
Гол: 0:1 – 11, Гаррі Кейн, 1:1 - 35, Ферджані Сассі, 1:2 - 90+1, Гаррі Кейн
HT // #TUNENG— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
A great start from @England, but #TUN recover to go into the interval all-square in Volgograd.#WorldCup pic.twitter.com/Q6rCHgi0WI
ЧС-2018
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