Англія на останніх хвилинах переграла Туніс

Збірна Англії перемогла Туніс у першому колі ЧС-2018.

Перший тайм пройшов за незначною перевагою англійців.

Першими м'яч із сітки діставали гравці збірної Тунісу, після голу Гаррі Кейна на 11-ій хвилині.

Однак, вже на 35 хвилині Уокер порушив правила у власній штрафній і Сассі впевненно реалізував пенальті.

Другий тайм пройшов майже без моментів, але на 91+ хвилині Гаррі Кейн забив переможний м'яч для збірної Англії.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

До цього, бельгійці знищили збірну Панами.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група G

18 червня

Туніс - Англія 1:1 (1:1, 1:2)

Гол: 0:1 – 11, Гаррі Кейн, 1:1 - 35, Ферджані Сассі, 1:2 - 90+1, Гаррі Кейн

HT // #TUNENG



A great start from @England, but #TUN recover to go into the interval all-square in Volgograd.#WorldCup pic.twitter.com/Q6rCHgi0WI