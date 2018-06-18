Тренер збірної Бельгії відверто висловився щодо гри своїх підопічних з Панамою
|Роберто Мартінес/FIFA
Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає, що дияволи не змогли показати свою найкращу гру у матчі з Панамою на ЧС-2018.
Про це розповів сам керманич бельгійської команди.
"Ми добре стартували в цьому матчі, але Панама показала хорошу структуровану гру", - говорить Мартінес.
"Після перерви ми відреагували на дії суперника. Вони мали кілька хороших контратак. Ми очікували трохи більшого від себе", - відверто розповідає екс-тренер Евертона.
Ми не хотіли перемогти в перші п'ять хвилин, ми розуміли, що це чемпіонат світу, і це буде складно. Ми були готові до важкої гри", - наголошує слова Мартінеса Sport24.
Нагадуємо, що збірна Бельгії з розгромним рахунком перемогла панамців.
Раніше повідомлялося, що капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій