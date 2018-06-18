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18.06.2018  23:52

Тренер збірної Бельгії відверто висловився щодо гри своїх підопічних з Панамою

Роберто Мартінес/FIFA

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає, що дияволи не змогли показати свою найкращу гру у матчі з Панамою на ЧС-2018.

Про це розповів сам керманич бельгійської команди.

"Ми добре стартували в цьому матчі, але Панама показала хорошу структуровану гру", - говорить Мартінес.

"Після перерви ми відреагували на дії суперника. Вони мали кілька хороших контратак. Ми очікували трохи більшого від себе", - відверто розповідає екс-тренер Евертона.

Ми не хотіли перемогти в перші п'ять хвилин, ми розуміли, що це чемпіонат світу, і це буде складно. Ми були готові до важкої гри", - наголошує слова Мартінеса Sport24.

Нагадуємо, що збірна Бельгії з розгромним рахунком перемогла панамців.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної Панами розплакався перед грою з бельгійцями.





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