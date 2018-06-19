Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
346 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 00:15
Нашестя "біблейського" походження спіткало гравців Англії та Тунісу
У заключному матчі 18 червня на чемпіонаті світі Англія і Туніс вийшли на поле не дивлячись на нашестя сарани та комашні у Волгограді.
Комахам все одно на свято футболу і цілком ймовірно, що вони могли зірвати цей поєдинок, але рефері все ж дав стартовий свисток.
Нагадуємо, що Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.
До цього, бельгійці знищили збірну Панаму.
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