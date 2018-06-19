Нашестя "біблейського" походження спіткало гравців Англії та Тунісу

У заключному матчі 18 червня на чемпіонаті світі Англія і Туніс вийшли на поле не дивлячись на нашестя сарани та комашні у Волгограді.

Комахам все одно на свято футболу і цілком ймовірно, що вони могли зірвати цей поєдинок, але рефері все ж дав стартовий свисток.

Нагадуємо, що Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.

До цього, бельгійці знищили збірну Панаму.