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19.06.2018  00:15

Нашестя "біблейського" походження спіткало гравців Англії та Тунісу

 

У заключному матчі 18 червня на чемпіонаті світі Англія і Туніс вийшли на поле не дивлячись на нашестя сарани та комашні у Волгограді.

Комахам все одно на свято футболу і цілком ймовірно, що вони могли зірвати цей поєдинок, але рефері все ж дав стартовий свисток.

Нагадуємо, що Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.

До цього, бельгійці знищили збірну Панаму.





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