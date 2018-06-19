А якби у Англії не було Кейна? Туніс ледь не створив чергову сенсацію на ЧС-2018. ВІДЕО





Збірна Англії у доданий арбітром час дотиснула Туніс, відсвяткувавши перемогу 2:1 у 1-му турі чемпіонату світу.

Гаррі Кейн став справжнім рятівником трьох левів - на його рахунку гол на 11-й та 90+1 хвилині. Завдяки Кейну вболівальники англійської команди отримали надію, а головний тренер команди Гарет Саутгейт - трохи меншу порцію критики від журналістів.

Англійці показали, що у них є побудова командної гри, але поки що немає пристрасті, яка б допомагала вигравати матчі у слабших суперників набагато легше та впевненіше, ніж з Тунісом.

Звісно багато хто прогнозував, що після забивного сезону у Тоттенгемі Кейн вийде на лідерські позиції і у збірній. Але, як відомо, часто зіркові футболісти із провідних чемпіонатів на Мундіалі не можуть проявити себе так само, як і у клубах. Але 24-річний форвард, який недавно підписав новий контракт із шпорами, і поки не збирається переходити у Реал, витримав напругу та прийшов на допомогу своїй команді у найбільш потрібний момент.

І поки що Кейн виглядає значно цікавіше та корисніше за молодших Маркуса Решфорда та Рахіма Стерлінга.

До речі, на рахунку Кейна вже 15 голів у 25 матчах за збірну.

Як би там не було, англійці зробили вагомий крок назустріч плей-офф: у наступному турі їх очікує Панама, тож цілком ймовірно, що команда Саутгейта забезпечить собі щонайменше 2-е місце уже у другому турі групового турніру.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група G

18 червня

Туніс - Англія 1:1 (1:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 11, Кейн, 1:1 - 35, Сассі, 1:2 - 90+1, Кейн

Туніс - Ассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Бен-Юссеф, Мерья, Маалула, Скіра, Бен-Юссеф, Сассо, Бадрі, злити (Бен-Амор, 74), Хазрі (Сабер Хеліфа, 85).

Англія - Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Гендерсон, Тріпп'єр, Янг, Лингард (Дайер, 90), Аллі (Лофтус-Чик, 80), Стерлінг (Решфорд, 68), Кейн.

попередження: Вокер (33).