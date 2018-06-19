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19.06.2018  07:52

Колумбія - Японія: де дивитися матч ЧС-2018

 

19 червня на чемпіонаті світу розпочнуться матчі у групі Н, які стануть останніми у 1-му турі.

Так, о 15:00 на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську зіграють зібрні Колумбії та Японії. 

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер. 

Також у цей день, о 18:00 відбудеться протистояння збірних Польщі та Сенегалу. 

Нагадаємо, напередодні збірна Англії здобула важку перемогу над Тунісом.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні. 





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