Колумбія - Японія: де дивитися матч ЧС-2018

19 червня на чемпіонаті світу розпочнуться матчі у групі Н, які стануть останніми у 1-му турі.

Так, о 15:00 на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську зіграють зібрні Колумбії та Японії.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Також у цей день, о 18:00 відбудеться протистояння збірних Польщі та Сенегалу.

Нагадаємо, напередодні збірна Англії здобула важку перемогу над Тунісом.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.