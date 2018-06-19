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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 07:52
Колумбія - Японія: де дивитися матч ЧС-2018
19 червня на чемпіонаті світу розпочнуться матчі у групі Н, які стануть останніми у 1-му турі.
Так, о 15:00 на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську зіграють зібрні Колумбії та Японії.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Також у цей день, о 18:00 відбудеться протистояння збірних Польщі та Сенегалу.
Нагадаємо, напередодні збірна Англії здобула важку перемогу над Тунісом.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій