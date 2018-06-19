Польща - Сенегал: де дивитися матч ЧС-2018

19 червня відбудеться матч чемпіонату світу у групі Н між збірними Польщі та Сенегалу.

Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Спартак у Москві.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Також 19 червня у групі G зіграють збірні Колумбії та Японії.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.