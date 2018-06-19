Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 08:50
Польща - Сенегал: де дивитися матч ЧС-2018
19 червня відбудеться матч чемпіонату світу у групі Н між збірними Польщі та Сенегалу.
Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Спартак у Москві.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Також 19 червня у групі G зіграють збірні Колумбії та Японії.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій