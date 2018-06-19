Навіщо Йоахім Льов украв у нас спражвню Бундесмашину?

Невиразна гра збірної Німеччини на старті ЧС-2018 може стати неприємною несподіванкою світової першості у Росії





Поразка збірної Німеччини від збірної Мексики на старті ЧС-2018 поставила перед уболівальниками безліч питань і хоча керманич Бундестіму заявив, що німці все одно вийдуть з групи, все, на мій погляд, не дуже райдужно.

Окрім того, що німці програли, самі дії підопічних Льова іноді здавалися приреченими і тут пригадуються незрозумілі кадрові рішення спеціаліста, як напередодні турніру, так і під час гри.

За тиждень до старту Мундіалю футбольний світ облетіла новина, що до заявки бундесманшафт не потрапив лідер Манчестер Сіті Лерой Сане. Звісно, у таких випадках говорять, що тренеру видніше, але...

Дуже невиразно на позиції правого інсайда зіграв один з лідерів збірної Німеччини Томас Мюллер (очевидно, що 13-й номер німців більш впевнено себе почуває у центральній осі), а сама гра німецької машини нагадувала не найкращі зразки Баварії останніх років. Тотальний контроль м'яча, пас заради пасу і мінімум гостроти.

І тут знову пригадуємо Сане...Вінгер Ман Сіті міг би додати тієї самої швидкості у гру, а схема з інсайдами Дракслером і Сане та Мюллером на вістрі суто теоритично виглядає більш привабливо.

Тим більше в розпорядженні керманича збірної Німеччини є один з найкращих центральних півзахисників світу Тоні Кроос - наперевершений майстер першого пасу на 40-50 метрів, який з легкістю б розганяв фланги. Тому, що навіть для німецької команди, заганяти гравця рівня Крооса в рамки та обмежувати його грою в дир-дир - це величезна розкіш.

Невже герр Льов вичерпав себе в ролі наставника збірної і німецькій машині потрібне перезавантаження?

Звісно, німці й надалі залишаються головним фаворитом турніру, але питання залишиться відкритим.

Навіщо Йоахім Льов вкрав у вболівальників справню бундесмашину? Машину, яка могла змести все на своєму шляху, граючи в абсолютно інший футбол...А от це вже питання риторичне...