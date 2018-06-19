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19.06.2018  10:23

Росія - Єгипет: де дивитися матч ЧС-2018

 

19 червня на чемпіонаті світу стартує 2-й тур групового турніру.

Так, у квартеті А збірна Росії зустрінеться із Єгиптом

Матч відбудеться на стадіоні Санкт-Петербург-Арена в одноіменному місті. 

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер. 

Нагадаємо, 19 червня матчем Польща - Сенегал завершиться 1-й тур чемпіонату світу.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні. 





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