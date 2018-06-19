Прогноз і ставки на матч Колумбія - Японія, ЧС-2018, 19 червня

19 червня о 15:00 у групі Н збірна Колумбії зустрінеться із Японією.

Матч відбудеться на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську.

Колумбія - Японія: анонс матчу ЧС-2018

Японці завжди були сильними у командних діях і у самовіддачі на полі. Проте у 21-му столітті у цій країні з'явилося покоління футболістів, які крім вищепереразованих якостей, могли показати ще й суто футбольні - наприклад гарне техніку володіння м'ячем, фінти, тощо. Сіндзі Кагава, Сіндзі Окадзакі, Кейсуке Хонда - ці футболісти пограли у топових європейських чемпіонатах і можуть допомогти японцям на ЧС-2018.

Колумбія під керівництвом аргентинця Хосе Пекермана стала командою-відкриттям на ЧС-2014. Лише бразильці спромоглися зупинити їх - на стадії чвертьфіналу. Та й то у дуже напруженому протистоянні.

До речі, саме на Мундіалі у 2014 році колумбійці розгромили японців 4:1.

Перед ЧС-2018 триколірні провели декілька непоганих матчів, проте перемогли лише 3:2 у Франції. Причому цю звитягу вони здобули, поступаючись 1:2. В інших - з австралійцями та єгиптянами вони не пропустили, але і не забили.

Японці програли збірній України 1:2 (цей матч, як ми пам'ятаємо, став роковим для керманича Валіда Халіходжича), потім - 0:2 Гані та Швейцарії. 12 червня, правда, японцям вдалося таки здобути перемогу - над Парагваєм 4:2.

Ризикнемо запропонувати поставити на те, що обидві команди заб'ють - віримо у Радамеля Фалькао, Хамеса Родрігеса (який можливо перебуває не у найкращій формі) та партнера Андрія Ярмоленка по Боруссії Д Сіндзі Кагаву. На цю подію БК Фаворит приймає ставки із показником 2,0.

Колумбія - Японія

Прогноз Чемпіона: 2:1

Котирування БК Фаворит: 1,73 - 3,60 - 5,75.

Очні зустрічі: 22.06.03. КК. Колумбія - Японія - 1:0, 05.06.07. МТ. Японія - Колумбія - 0:0, 24.06.14. ЧС. Японія - Колумбія - 1:4.

Нагадаємо, що 19 червня у рамках групи Н зустрінуться збірні Польщі та Сенегалу.