Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 13:02
У колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів
В Москві у колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Відзначається, що потерпілим став Хуан Луїс Лондоньо – відомий колумбійський співак, який виступає під псевдонімом Maluma.
Більш того, спочатку передбачалося, що Maluma виконає гімн чемпіонату світу-2018.
Раніше повідомлялося, що у Москві голий пділіток випав з вікна на аргентинських фанатів і помер.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій