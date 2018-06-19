У колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів

В Москві у колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Відзначається, що потерпілим став Хуан Луїс Лондоньо – відомий колумбійський співак, який виступає під псевдонімом Maluma.

Більш того, спочатку передбачалося, що Maluma виконає гімн чемпіонату світу-2018.

Раніше повідомлялося, що у Москві голий пділіток випав з вікна на аргентинських фанатів і помер.