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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 14:29
Колумбія – Японія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на матч ЧС-2018 Колумбія – Японія.
TEAM NEWS | #COLJPN— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 19 червня 2018 р.
Here are the Starting XIs...#WorldCup pic.twitter.com/86LFG2Ssjv
Колумбія: Оспіна, Мурільйо, Аріас, Мохіка, Давінсон Санчес, Карлос Санчес, Куадрадо, Ферма, Кінтеро, Фалькао, Іск'єрдо
Японія: Кавасіма, Шоджі, Нагатомо, Сакай, Йошіда, Шібасакі, Харагучі, Кагава, Інуї, Хасебе, Осако
Матч почнеться о 15:00.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
Нагадуємо, що бельгійці з розгромним рахунком перемогли збірну Панами.
Анонс поєдинку доступний за цим посиланням.
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