Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 17:08
Польща - Сенегал: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади Польщі та Сенегала на матч в групі Н.
Польща: Щесни, Паздан, Чорнек, Мілік, Левандовський, Крихов'як, Гросіцкі, Рибус, Блащиковський, Зелінський, Піщек
Сенегал: Н'диайе, Кулібалі, Гейе, Сане, Діуф, Мане, Сабалі, Н'діайе, Сарр, Ньянг, Ваге
Матч відбудеться о 18:00.
Нагадаємо, що в іншому матчі групи Н Японія перемогла Колумбію.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій