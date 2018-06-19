Скандальний співак Роббі Вільямс пояснив, чому показав середній палець на церемонії відкриття ЧС-2018

Роббі Вільямс

Британський співак Роббі Вільямс вклав у свій жест зовсім інше значення.

Про це повідомляє Joe.

"Залишалася одна хвилина до початку матчу. Я був під тиском, до початку всього одна хвилина, я не знав, чи встигну закінчити виступ. Так що я показав, що до початку матчу одна хвилина", - пояснив співак.

"Іноді я не можу собі довіряти. Не знаю, що зроблю в наступний момент. Моїм планом було заспівати і не впасти. На 99% я його виконав", - цитує Вільямса Трибуна.

Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію.