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150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 18:59
Скандальний співак Роббі Вільямс пояснив, чому показав середній палець на церемонії відкриття ЧС-2018
|Роббі Вільямс
Британський співак Роббі Вільямс вклав у свій жест зовсім інше значення.
Про це повідомляє Joe.
"Залишалася одна хвилина до початку матчу. Я був під тиском, до початку всього одна хвилина, я не знав, чи встигну закінчити виступ. Так що я показав, що до початку матчу одна хвилина", - пояснив співак.
"Іноді я не можу собі довіряти. Не знаю, що зроблю в наступний момент. Моїм планом було заспівати і не впасти. На 99% я його виконав", - цитує Вільямса Трибуна.
Нагадаємо, що в стартовому матчі ЧС-2018 Росія розгромила Саудівську Аравію.
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