Неймар залишив тренування Бразилії через п'ять хвилин після початку

Неймар

Нападник збірної Бразилії Неймар не зміг тренуватися з командою 19 червня.

Про це повідомляє ТАСС.

Форвард вийшов на заняття у загальній групі, але одразу відчув біль у правій нозі.

Лікар збірної повідомив, що через велику кількість фолів на Неймарі у матчі зі Швейцарією (1:1) він відчуває біль у гомілкостопному суставі.

Нагадаємо, що Неймар розкритикував суддівство у матчі зі Швейцарією.