Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 19:20
Неймар залишив тренування Бразилії через п'ять хвилин після початку
|Неймар
Нападник збірної Бразилії Неймар не зміг тренуватися з командою 19 червня.
Про це повідомляє ТАСС.
Форвард вийшов на заняття у загальній групі, але одразу відчув біль у правій нозі.
Лікар збірної повідомив, що через велику кількість фолів на Неймарі у матчі зі Швейцарією (1:1) він відчуває біль у гомілкостопному суставі.
Нагадаємо, що Неймар розкритикував суддівство у матчі зі Швейцарією.
Читай також
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій