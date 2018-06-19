Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
398 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 21:19
Гарячі вболівальниці Росії та Мексики пристрасно поцілувалися на очах у десятка чоловіків. ВІДЕО
Уболівальниці Росії та Мексики показали, за що чоловіки люблять чемпіонат світу.
Дівчата у формах своїх країн спекотно поцілувалися, не соромлячись десятка відеокамер.
Нагадаємо, що Росія перемогла Саудівську Аравію (5:0).
А Мексика сенсаційно здолала Німеччину (1:0).
México enamoro a Rusia... ❤️— Goal en español (@Goal_en_espanol) 18 июня 2018 г.
¡LITEEEEERAAAAAAL! 😂 pic.twitter.com/5bhVGwxHWv
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій