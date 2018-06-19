Гарячі вболівальниці Росії та Мексики пристрасно поцілувалися на очах у десятка чоловіків. ВІДЕО

Уболівальниці Росії та Мексики показали, за що чоловіки люблять чемпіонат світу.

Дівчата у формах своїх країн спекотно поцілувалися, не соромлячись десятка відеокамер.

Нагадаємо, що Росія перемогла Саудівську Аравію (5:0).

А Мексика сенсаційно здолала Німеччину (1:0).