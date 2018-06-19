Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
877 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.06.2018  20:55

Російського коментатора Уткіна відсторонили від роботи на чемпіонаті світу

Васілій Уткін

Відомий російський коментатор Васілій Уткін більше не коментуватиме матчі чемпіонату світу.

Про це заявив сам медійник.

Як повідомляє Радіо Свобода, Перший канал відсторонив фахівця через тиск керівництва адміністрації президента Росії.

"Обставини склалися таким чином, що я більше не буду коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на Першому каналі. Ми розлучаємося з Першим каналом із взаємною повагою і, з мого боку, з вдячністю. Ви звичайно ж хочете знати, чому так вийшло. Я не хочу про це говорити. Прошу вас поважати моє право на приватне життя", – сказав Уткін у відеозверненні.

Нагадаємо, що коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини.

Раніше відомий коментатор звільнився, щоб коментувати ЧС на Інтері.





Читай також
Відомий коментатор про Уткіна: Він російський шовініст і свиня. ВІДЕО
Васілій Уткін: Україною правлять мудаки
Вася Уткін впав з крісла в прямому ефірі (ВІДЕО)
Уткін: Кулаков - зірка російського чемпіонату
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
22:13
Бокс. Усик і Гассієв у будь-якому випадку проведуть реванш
21:45
Футбол. Срна пройшов медогляд у Кальярі. ФОТО
21:19
ЧС-2018. Гарячі вболівальниці Росії та Мексики пристрасно поцілувалися на очах у десятка чоловіків. ВІДЕО
20:55
ЧС-2018. Російського коментатора Уткіна відсторонили від роботи на чемпіонаті світу
20:25
ЧС-2018. Росія - Єгипет: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
20:03
ЧС-2018. Росія - Єгипет: стартові склади команд
19:55
ЧС-2018. Польща поступилася Сенегалу на чемпіонаті світу
19:39
Фехтування. Україна зустрінеться з Росією у фіналі чемпіонату Європи
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!