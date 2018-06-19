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877 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 20:55
Російського коментатора Уткіна відсторонили від роботи на чемпіонаті світу
|Васілій Уткін
Відомий російський коментатор Васілій Уткін більше не коментуватиме матчі чемпіонату світу.
Про це заявив сам медійник.
Як повідомляє Радіо Свобода, Перший канал відсторонив фахівця через тиск керівництва адміністрації президента Росії.
"Обставини склалися таким чином, що я більше не буду коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на Першому каналі. Ми розлучаємося з Першим каналом із взаємною повагою і, з мого боку, з вдячністю. Ви звичайно ж хочете знати, чому так вийшло. Я не хочу про це говорити. Прошу вас поважати моє право на приватне життя", – сказав Уткін у відеозверненні.
Нагадаємо, що коментатор ЧС-2018 в Україні Кадемін через Мундіаль почав жити окремо від родини.
Раніше відомий коментатор звільнився, щоб коментувати ЧС на Інтері.
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