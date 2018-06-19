Польща поступилася Сенегалу на чемпіонаті світу

Збірна Сенегалу здолала збірну Польщі в матчі групи Н на чемпіонаті світу в Росії.

Сенегал лідирував у рахунку 0:2 протягом усієї зустрічі, але на 86 хвилині Крихов'як скоротив відставання.

Зазначимо, що цей матч став останнім у першому турі чемпіонату світу.

Нагадаємо, що в попередньому матчі групи Н Японія перемогла Колумбію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Н

19 червня

Польща - Сенегал 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 37 автогол Чонек, 0:2 - 60 Ньянг, 1:2 - 86 Крихов'як