Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
352 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 19:55
Польща поступилася Сенегалу на чемпіонаті світу
Збірна Сенегалу здолала збірну Польщі в матчі групи Н на чемпіонаті світу в Росії.
Сенегал лідирував у рахунку 0:2 протягом усієї зустрічі, але на 86 хвилині Крихов'як скоротив відставання.
Зазначимо, що цей матч став останнім у першому турі чемпіонату світу.
Нагадаємо, що в попередньому матчі групи Н Японія перемогла Колумбію.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група Н
19 червня
Польща - Сенегал 1:2 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 37 автогол Чонек, 0:2 - 60 Ньянг, 1:2 - 86 Крихов'як
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