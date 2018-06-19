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19.06.2018  20:25

Росія - Єгипет: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018

 Мо Салах та його партнери перебували у гарному гуморі напередодні матчу з Росією

19 червня о 21:00 у Санкт-Петербурзі у рамках матчу 2-го туру у групі А зустрінуться збірні Росії та Єгипту. 

Росіяни після розгромної перемоги над Саудівською Аравією вважаються фаворитами протистояння із Мохамедом Салахом. Сам єгипетський фараон очевидно ще не набрав свої оптимальні кондиції, проте може надихнути команду лише виходом на поле. 

Росія звісно розкатала саудитів, проте, судячи з усього ця команда виявилася неготовою до Мундіалю, тому судити про високий рівень господарів турніру може доволі обережно. 

Тож, ризикнемо запропонувати поставити на перемогу Єгипта. На цю події у букмекерській конторі Фаворит приймаються ставки із коефіцієнтом 3,85. 

Росія - Єгипет

Прогноз Чемпіона: 1:2

Котирування БК Фаворит: 2,0 - 3,55 - 4,0

Очні зустрічі: - 

Матчі на ЧС-2018: 

Росія - Саудівська Аравія - 5:0

Єгипет - Уругвай - 0:1

Нагадаємо, у групі А у рамках 2-го туру також зіграють Уругвай та Саудівська Аравія.





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