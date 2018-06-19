Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 20:03
Росія - Єгипет: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади збірних Росії та Єгипта на матч другого туру чемпіонату світу в групі А.
Росія: Акінфєєв, Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Чєришев, Газінскій, Зобнін, Головін, Жирков, Самєдов, Дзюба.
Єгипет: Аш-Шенаві, Габр, Хегазі, Фатхі, Адбельшафі, Хамед, Ель-Нені, Саїд, Трезеге, Мухсін, Салах
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Шеф-редактор: Дмитро Копій