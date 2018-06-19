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19.06.2018  20:03

Росія - Єгипет: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади збірних Росії та Єгипта на матч другого туру чемпіонату світу в групі А.

Росія: Акінфєєв, Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Чєришев, Газінскій, Зобнін, Головін, Жирков, Самєдов, Дзюба.

Єгипет: Аш-Шенаві, Габр, Хегазі, Фатхі, Адбельшафі, Хамед, Ель-Нені, Саїд, Трезеге, Мухсін, Салах

Матч відбудеться о 21:00.

Раніше Чемпіон анонсував цю гру.





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