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19.06.2018  23:15

Сенегал обіграв Польщу: Левандовський та Ко не змогли здолати африканську стіну. ВІДЕО

 

19 червня збірна Сенегалу не залишила шансів Польщі у матчі 1-го туру чемпіонату світу у групі Н

Поляки пропустили після автоголу Тіагу Ціонека (пробивав Садіо Мане), а згодом Гжегож Крихов'як намагався віддати м'яч на Войцеха Щесного, проте той не встиг до передачі, його випередив М'Бай Ньянг та вразив ворота. Поляки спромоглися лише на гол престижу - Крихов'як бодай якось спробував реабілітуватися за помилку у захисті. Проте це не допомогло...

Поляки абсолютно нічого не змогли показати в атаці, при тому, що мають у складі такого майстра як Роберт Левандовський. Та й Аркадіуш Мілік - не останній хлопець у Наполі - команді, яка майже до останнього боролася із Ювентусом за скудетто. У чотирьох матчах у 2018 році, в яких кадра готувалася до Мундіалю, поляки забили 9 голів, 4 з яких на рахунку Леви. 

Проте у дебютному поєдинку на ЧС-2018 у польському нападі була відсутня хімія, яка б дозволила постійно тримати у напрузі опонента. Особливо розчарував Мілік, якому навіть дісталося на горіхи від вболівальників - вони освистали його, коли Адам Навалка міняв нападника на Давіда Ковнацького. Бракувало до речі і креативу від Пьотра Зелінського. 

Африканська команда разом із японцями очолила квартет і у наступному турі проведе із ними очну зустріч. Проте уже сьогодні можна сказати, що Сенегал є одним із претендентів на вихід із групи.  

Що стосується поляків, то дуже влучно описав сьогоднішній провал все той же Мілік: "Ми зіграли дуже погано, це найгірша гра збірної Польщі за тривалий період. Ми не створювали шансів, а Сенегал побудував стіну, яку ми не змогли перестрибнути". 

Нагадаємо, що Японія обіграла Колумбію, яка майже усі 90 хвилин діяла у меншості

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Н

19 червня

Польща - Сенегал 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 37, автогол Ціонек, 0:2 - 60 Ньянг, 1:2 - 86 Крихов'як.

Польща - Щенсний, Піщек (Берешинський, 83), Ціонек, Паздан, Рибус, Крихов'як, Зелінський, Блащиковський (Беднарек, 46), Мілік (Ковнацький, 73), Гросицький, Левандовський. 

Сенегал - Ндіай, Ваге, Сані, Кулібалі, Саба, Сарр, Гуйє, Ндіайе (Куяте, 87), Мане, Діуф (Ндоє, 62), Ньянг (Конате, 75).

Попередження: Крихов'як (12), Сані (49), Гуйє (72).





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