Суперник збірної Росії на Мундіалі визначився із складом. ФОТО

Збірна Уругваю

Головний тренер збірної Уругваю назвав остаточний склад команди на чемпіонат світу-2018.

Так, у заявці уругвайців опинилося двоє переможців Ліги Європи-2017/18 у складі іспанського Атлетико - захисники Дієго Годін та Хосе Хіменес, а також Луїс Суарес з Барселони.

Повністю заявка La Celeste виглядає наступним чином:

воротарі: Мартін Кампанья (Індепендьєнте, Аргентина), Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Мартін Сільва (Васко да Гама, Бразилія);

захисники: Дієго Годін, Хосе Хіменес (Атлетико, обидва - Іспанія), Себастьян Коатес (Спортинг, Португалія), Максі Перейра (Порту, Португалія), Гастон Сільва (Індепендьєнте, Аргентина), Мартін Касерес (Лаціо, Італія), Гільєрмо Варела ( Пеньяроль, Уругвай);

півзахисники: Наітан Нандес (Бока Хуніорс, Аргентина), Лукас Торрейра (Сампдорія, Італія), Матіас Весіно (Інтер, Італія), Родріго Бентанкур (Ювентус, Італія), Джорджіан де Арраскаета (Крузейро, Бразилія), Дієго Лаксальт (Дженоа, Італія ), Крістіан Родрігес (Пеньяроль), Карлос Санчес, Хонатан Урретавіскайя (обидва - Монтеррей, Мексика)

нападники: Крістіан Стуані (Жирона, Іспанія), Максі Гомес (Сельта, Іспанія), Едінсон Кавані (ПСЖ, Франція), Луїс Суарес (Барселона, Іспанія).

Plantel definitivo de @Uruguay para la Copa del Mundo #Rusia2018. El Cuerpo Técnico confirmó los 23 futbolistas que defenderán a la Celeste en el mundial.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/bS9ZQtMK1w — Selección Uruguaya (@Uruguay) 2 червня 2018 р.

До старту першості у Росії уругвайці проведуть спаринг із Узбекистаном - матч відбудеться 8 червня.

15 червня уругвайці стартують на чемпіонаті світу матчем із Єгиптом, 20-го числа їм належить зіграти із Саудівською Аравією, а за 5 днів після цього - із Росією.