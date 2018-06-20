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20.06.2018  01:26

Перемога Росії над Єгиптом: Салах вийшов на поле, забив, але цього було замало. ВІДЕО


Збірна Росії обіграла Єгипет 3:1 у матчі 2-го туру чемпіонату світу і майже забезпечила собі потрапляння в 1/8 фіналу - достроково отримати путівку у плей-офф господарі турніру можуть вже завтра у разі, якщо Уругвай не поступиться Саудівській Аравії. 

Єгипет вийшов на матч із Мохамедом Салахом у складі. Але, як виявилося наявність у складі команди одного із найкращих бомбардирів європейських топ-чемпіонатів, якого до того ж визнають ще й найкращим гравцем сезону в АПЛ, недостатньо. 

Цілком ймовірно, що саме одужання Салаха зіграло із єгиптянами злий жарт. Занадто великі сподівання на одного гравця - не помічник футболісту. Тим більше, коли команда повністю провалює стартові хвилини другого тайму. Росіянам вистачило трохи більше 15 хвилин, щоб зняти усі питання про переможця. 

І гол Салаха з пенальті (який, до речі, знову був призначений після застосування системи VAR) уже нічим не зміг зарадити фараонам. 

Зазначимо, що 25 червня Росія зустрінеться із Уругваєм, Саудівська Аравія - з Єгиптом. 

20 червня у групі А Саудівська Аравія пройде випробування Уругваєм

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

19 червня

Росія - Єгипет 3:1 (0:0, 3:1)

Голи 1:0 - 47 автогол Фатхі, 2:0 - 59 Чєришев, 3:0 - 62 Дзюба, 3:1 - 73 пенальті Салах.

Росія - Акінфєєв, Фернандес, Кутєпов, Ігнашевіч, Жирков (Кудряшов, 86), Газінский, Зобнін, Самєдов, Головін, Чєришев (Кузяєв, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Єгипет - Ель-Шенаві, Фатхі, Габр, Хегазі, Абдель-Шафи, Ель-Ненни (Уарда, 64), Хамед, Салах, Ель-Саїд, Трезеге (Собхі, 68), Мохсен (Кахраба, 82).

Попередження: Трезеге (57), Смолов (84).





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