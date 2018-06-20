Капітан збірної Єгипту вибачився перед уболівальниками

Ессам Ель-Хадарі

Капітан збірної Єгипту воротар Ессам Ель-Хадарі, який провів обидва матчі ЧС з Росією (1:3) і Уругваєм (0:1) у запасі, приніс вибачення за виступ команди на груповому етапі.

Про це повідомляє beiNSports.

"Ми хотіли б вибачитися перед єгипетським народом за поразку. У футболі фортуна іноді на твоєму боці, іноді - ні, але, звичайно, жоден гравець і жоден тренер не хоче програвати", - говорить Ель-Хадарі.

"Ми хотіли перемогти, тому що це був єдиний шанс потрапити в плей-офф. Ще раз підкреслю: всі наші гравці намагалися з усіх сил. Тому я хотів би подякувати їм всім, а також технічному персоналу", - продовжує воротар.

"Після 28 років неучасті в ЧС ми розраховували виступити краще, тому я приношу вибачення всім єгипетським уболівальникам ", - наголошує слова каптіана мексиканської збірної Tribuna.

Нагадуємо, що Росія здобула впевнену перемогу над Єгиптом.

До цього Єгипет вже встиг програти Уругваю.