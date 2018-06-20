Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
931 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 09:35
Раз у 16 років і палка стріляє: на Мундіалі встановлене унікальне досягнення
У першому турі групового етапу ЧС-2018 не було зафіксовано жодної нульової нічиєї.
Останній раз таке було в 2002 році, повідомляє Marca.
Всього ж за цей тур було забито 38 м'ячів. Найрезультативнішим поєдинком стала зустріч збірних Іспанії і Португалії (3: 3).
У цьому ж матчі Криштіану Роналду оформив поки що єдиний хет-трик на турнірі.
Нагадуємо, що 20 червня відбудеться матч Португалії з Марокко.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій