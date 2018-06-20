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20.06.2018  09:35

Раз у 16 років і палка стріляє: на Мундіалі встановлене унікальне досягнення

 

У першому турі групового етапу ЧС-2018 не було зафіксовано жодної нульової нічиєї.

Останній раз таке було в 2002 році, повідомляє Marca.

Всього ж за цей тур було забито 38 м'ячів. Найрезультативнішим поєдинком стала зустріч збірних Іспанії і Португалії (3: 3).

У цьому ж матчі Криштіану Роналду оформив поки що єдиний хет-трик на турнірі.

Нагадуємо, що 20 червня відбудеться матч Португалії з Марокко.





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