Раз у 16 років і палка стріляє: на Мундіалі встановлене унікальне досягнення

У першому турі групового етапу ЧС-2018 не було зафіксовано жодної нульової нічиєї.

Останній раз таке було в 2002 році, повідомляє Marca.

Всього ж за цей тур було забито 38 м'ячів. Найрезультативнішим поєдинком стала зустріч збірних Іспанії і Португалії (3: 3).

У цьому ж матчі Криштіану Роналду оформив поки що єдиний хет-трик на турнірі.

Нагадуємо, що 20 червня відбудеться матч Португалії з Марокко.