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243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 10:09
Уругвай - Саудівська Аравія: де дивитися матч ЧС-2018
20 червня у групі А на чемпіонаті світу відбудеться поєдинок між збірними Уругваю та Саудівською Аравією.
Команди вийдуть на поле стадіону Ростов-Арена у Ростові-на-Дону о 18:00.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, напередодні матчем Росія - Єгипет розпочався 2-й тур на чемпіонаті світу.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій