Уругвай - Саудівська Аравія: де дивитися матч ЧС-2018

20 червня у групі А на чемпіонаті світу відбудеться поєдинок між збірними Уругваю та Саудівською Аравією.

Команди вийдуть на поле стадіону Ростов-Арена у Ростові-на-Дону о 18:00.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, напередодні матчем Росія - Єгипет розпочався 2-й тур на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.