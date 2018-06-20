Данія - Австралія: анонс матчу ЧС-2018

21 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч у групі С, в якому Данія зіграє з Австралією.

Данці вирвали перемогу над Перу у важкому матчі, а австралійці дали бій французам, проте не змогли завоювати бодай очко.

Невдача у протистоянні з Данією означатиме для соккеруз дострокове завершення боротьби за місце у плей-офф. А от команда з півночі Європи може вже забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група С

2-й тур

21 червня, 15:00, Самара, стадіон Самара-Арена.

Данія - Австралія

Матчі на ЧС-2018: Франція - Австралія - 2:1, Перу - Данія - 0:1.

Нагадаємо, напередодні збірна Росії практично забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.