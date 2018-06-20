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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 10:27
Данія - Австралія: анонс матчу ЧС-2018
21 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч у групі С, в якому Данія зіграє з Австралією.
Данці вирвали перемогу над Перу у важкому матчі, а австралійці дали бій французам, проте не змогли завоювати бодай очко.
Невдача у протистоянні з Данією означатиме для соккеруз дострокове завершення боротьби за місце у плей-офф. А от команда з півночі Європи може вже забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу.
Чемпіонат світу-2018
Груповий етап
Група С
2-й тур
21 червня, 15:00, Самара, стадіон Самара-Арена.
Данія - Австралія
Матчі на ЧС-2018: Франція - Австралія - 2:1, Перу - Данія - 0:1.
Нагадаємо, напередодні збірна Росії практично забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій