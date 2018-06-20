Іран - Іспанія: де дивитися матч ЧС-2018

20 червня на чемпіонаті світу у групі В зіграють збірні Ірану та Іспанії.

Іран підходить до протистояння у ролі лідера квартету, у іспанців в активі - лише одне очко.

Футболісти вийдуть на поле Казань-Арени о 21:00.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, напередодні матчем Росія - Єгипет розпочався 2-й тур на чемпіонаті світу.

Також 20 червня відбудеться ще одна гра у групі В між Португалією та Марокко.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.