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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 11:50
Іран - Іспанія: де дивитися матч ЧС-2018
20 червня на чемпіонаті світу у групі В зіграють збірні Ірану та Іспанії.
Іран підходить до протистояння у ролі лідера квартету, у іспанців в активі - лише одне очко.
Футболісти вийдуть на поле Казань-Арени о 21:00.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, напередодні матчем Росія - Єгипет розпочався 2-й тур на чемпіонаті світу.
Також 20 червня відбудеться ще одна гра у групі В між Португалією та Марокко.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій