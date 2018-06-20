Португалія - Марокко: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018

Криштіану Роналду готовий здивувати і у матчі з марокканцями

20 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч 2-го туру у групі В між збірними Португалії та Марокко.

Португальці мають хороші шанси забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу і реабілітуватися за провал на минулому ЧС. Але для цього необхідно перемагати африканську збірну.

Португалія - Марокко: анонс матчу ЧС-2018

Криштіану Роналду показав, що приїхав на Мундіаль-2018 не для того, щоб красуватися на фото чи у відеооглядах, а саме для того, щоб допомогти своїй команді перемагати.

Позаяк марокканці показали доволі непогану гру в атаці проти Ірану, але просто не змогли реалізувати свої моменти, можна припустити, що ця команда зможе забити супернику бодай один гол.

Португалія - Марокко

Прогноз Чемпіона: 2:1

Котирування БК Фаворит: 2,20 - 2,90 - 3,40

Очні зустрічі: 11.06.1986. ЧС. Португалія - Марокко - 1:3.

Матчі на ЧС-2018

Португалія - Іспанія - 3:3

Марокко - Іран - 0:1.

Нагадаємо, також у групі В 20 червня зіграють збірні Ірану та Іспанії.