Португалія - Марокко: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
|Криштіану Роналду готовий здивувати і у матчі з марокканцями
20 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч 2-го туру у групі В між збірними Португалії та Марокко.
Португальці мають хороші шанси забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу і реабілітуватися за провал на минулому ЧС. Але для цього необхідно перемагати африканську збірну.
Португалія - Марокко: анонс матчу ЧС-2018
Криштіану Роналду показав, що приїхав на Мундіаль-2018 не для того, щоб красуватися на фото чи у відеооглядах, а саме для того, щоб допомогти своїй команді перемагати.
Позаяк марокканці показали доволі непогану гру в атаці проти Ірану, але просто не змогли реалізувати свої моменти, можна припустити, що ця команда зможе забити супернику бодай один гол.
Португалія - Марокко
Прогноз Чемпіона: 2:1
Котирування БК Фаворит: 2,20 - 2,90 - 3,40
Очні зустрічі: 11.06.1986. ЧС. Португалія - Марокко - 1:3.
Матчі на ЧС-2018
Португалія - Іспанія - 3:3
Марокко - Іран - 0:1.
Нагадаємо, також у групі В 20 червня зіграють збірні Ірану та Іспанії.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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20.06.2018
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