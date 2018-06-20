Поліцейський із Ростова став кумиром уругвайських уболівальників. ВІДЕО

Ростовський поліцейський показав іноземним уболівальникам клас володіння м'ячем.

Очевидці зняли на відео і виклали в Мережу кумедний інцидент, що стався в Ростові-на-Дону.

Співробітник правоохоронних органів хвацько керував м'ячем під схвальний гул уругвайських уболівальників.

Вдосталь наколотивши по м'ячу, поліцейський скромно відійшов убік.

Нагадаємо, що в Москві пропав мексиканський уболівальник.

До цього у колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів.