Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
287 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 13:55
Поліцейський із Ростова став кумиром уругвайських уболівальників. ВІДЕО
Ростовський поліцейський показав іноземним уболівальникам клас володіння м'ячем.
Очевидці зняли на відео і виклали в Мережу кумедний інцидент, що стався в Ростові-на-Дону.
Співробітник правоохоронних органів хвацько керував м'ячем під схвальний гул уругвайських уболівальників.
Вдосталь наколотивши по м'ячу, поліцейський скромно відійшов убік.
Нагадаємо, що в Москві пропав мексиканський уболівальник.
До цього у колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій