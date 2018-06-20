У Москві оштрафували українського фаната
|У Москві оштрафували українського фаната
Московський суд оштрафував українського вболівальника, який порушив правила поведінки глядачів під час матчу між збірними Росії і Саудівської Аравії на ЧС-2018.
Про це повідомляє Інтерфакс прес-секретаря Мосміськсуду Уляну Солопову.
"Громадянин України Кравченко С.В. визнаний винним в адміністративному правопорушенні, йому призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наводить слова Солоповой isport.
Вона зазначила, що українцеві також заборонено відвідувати офіційні спортивні заходи протягом шести місяців. На судовому засіданні уболівальник визнав свою провину.
Раніше колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві.
Нагадуємо, що у колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів.
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