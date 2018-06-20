У Москві оштрафували українського фаната

У Москві оштрафували українського фаната

Московський суд оштрафував українського вболівальника, який порушив правила поведінки глядачів під час матчу між збірними Росії і Саудівської Аравії на ЧС-2018.

Про це повідомляє Інтерфакс прес-секретаря Мосміськсуду Уляну Солопову.

"Громадянин України Кравченко С.В. визнаний винним в адміністративному правопорушенні, йому призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наводить слова Солоповой isport.

Вона зазначила, що українцеві також заборонено відвідувати офіційні спортивні заходи протягом шести місяців. На судовому засіданні уболівальник визнав свою провину.

Раніше колишнього нападника Арсеналу обікрали у Москві.

Нагадуємо, що у колумбійського вболівальника вкрали коштовності на 50 млн рублів.