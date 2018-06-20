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20.06.2018  15:15

Португалія - Марокко: стартові склади команд

Португалія- Марокко

Стали відомі стартові склади збірних Португалії та Марокко на матч другого туру чемпіонату світу в групі В.

Португалія: Руй Патрисіу, Пепе, Рафаел, Фонте, Седрік, Ж. Моутінью, Ж. Маріу, Бернарду, Вільям, Роналду, Гонсалу

Марокко: Ель-Кажуї, Хакімі, Да Кошта, Бенатіа, Дірар, Зієш, Аль-Ахмаді, Беланда, Буссуфа, Н. Амрабат, Бутаіб

Матч відбудеться о 15:00.

Раніше Чемпіон анонсував цю гру.





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