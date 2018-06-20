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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 15:15
Португалія - Марокко: стартові склади команд
|Португалія- Марокко
Стали відомі стартові склади збірних Португалії та Марокко на матч другого туру чемпіонату світу в групі В.
Португалія: Руй Патрисіу, Пепе, Рафаел, Фонте, Седрік, Ж. Моутінью, Ж. Маріу, Бернарду, Вільям, Роналду, Гонсалу
Марокко: Ель-Кажуї, Хакімі, Да Кошта, Бенатіа, Дірар, Зієш, Аль-Ахмаді, Беланда, Буссуфа, Н. Амрабат, Бутаіб
The teams are in for #PORMAR! #WorldCup pic.twitter.com/73Cx1XolJV— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 20 июня 2018 г.
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