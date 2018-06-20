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20.06.2018  15:51

Аргентина - Хорватія: анонс матчу ЧС-2018

 

21 червня стартує 2-й тур у групі D на чемпіонаті світу-2018.

Так, о 21:00 у Ніжньому Новгороді зіграють збірні Аргентини та Хорватії.

Ліонель Мессі та Ко у першому турі не змогли обіграти Ісландію - матч завершився унічию 1:1. 

Тоді як Хорватія здобула перемогу над Нігерією 2:0 і ця звитяга увійшла у ряд найбільш впевнених на цьому турнірі. 

Тож 21 червня нас очікує бойовий поєдинок.

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група D

2-й тур

21 червня, 21:00, Ніжній Новгород, Ніжній Новгород-Арена.  

Аргентина - Хорватія

Матчі на ЧС-2018

Аргентина - Ісландія - 1:1, Хорватія - Нігерія - 2:0.

Нагадаємо, що 21 червня у групі С також зіграють Данія та Австралія





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