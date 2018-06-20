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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 15:51
Аргентина - Хорватія: анонс матчу ЧС-2018
21 червня стартує 2-й тур у групі D на чемпіонаті світу-2018.
Так, о 21:00 у Ніжньому Новгороді зіграють збірні Аргентини та Хорватії.
Ліонель Мессі та Ко у першому турі не змогли обіграти Ісландію - матч завершився унічию 1:1.
Тоді як Хорватія здобула перемогу над Нігерією 2:0 і ця звитяга увійшла у ряд найбільш впевнених на цьому турнірі.
Тож 21 червня нас очікує бойовий поєдинок.
Чемпіонат світу-2018
Груповий етап
Група D
2-й тур
21 червня, 21:00, Ніжній Новгород, Ніжній Новгород-Арена.
Аргентина - Хорватія
Матчі на ЧС-2018
Аргентина - Ісландія - 1:1, Хорватія - Нігерія - 2:0.
Нагадаємо, що 21 червня у групі С також зіграють Данія та Австралія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій