Аргентина - Хорватія: анонс матчу ЧС-2018

21 червня стартує 2-й тур у групі D на чемпіонаті світу-2018.

Так, о 21:00 у Ніжньому Новгороді зіграють збірні Аргентини та Хорватії.

Ліонель Мессі та Ко у першому турі не змогли обіграти Ісландію - матч завершився унічию 1:1.

Тоді як Хорватія здобула перемогу над Нігерією 2:0 і ця звитяга увійшла у ряд найбільш впевнених на цьому турнірі.

Тож 21 червня нас очікує бойовий поєдинок.

Чемпіонат світу-2018

Груповий етап

Група D

2-й тур

21 червня, 21:00, Ніжній Новгород, Ніжній Новгород-Арена.

Аргентина - Хорватія

Матчі на ЧС-2018

Аргентина - Ісландія - 1:1, Хорватія - Нігерія - 2:0.

Нагадаємо, що 21 червня у групі С також зіграють Данія та Австралія.