Уругвай - Саудівська Аравія: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018

20 червня відбудеться поєдинок 2-го туру у групі А між збірними Уругваю та Саудівської Аравії.

Гра розпочнеться о 18:00.

Представник Азії виявився поки що найслабшою командою на турнірі - саудитів розгромили 5:0 росіяни.

Уругвай довів свій клас у протистоянні з Єгиптом, і хоч не показав яскравої гри, проте здобув 3 очки.

Цей матч, до речі, може серйозно вплинути на розклади у квартеті: так, якщо Саудівська Аравія здобуде перемогу, то тоді буде мати теоретичні шанси на вихід в 1/8 фіналу. У цьому ж випадку святкування Росії щодо історичного виходу у плей-офф відкладенться до 3-го туру.

Уругвай - Саудівська Аравія

Прогноз Чемпіона: 3:0

Котирування БК Фаворит: 1,22 - 6,25 - 18,50

Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1.

Нагадаємо, напередодні Росія обіграла Єгипет у матчі 2-го туру групи А.