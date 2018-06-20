Уругвай - Саудівська Аравія: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
20 червня відбудеться поєдинок 2-го туру у групі А між збірними Уругваю та Саудівської Аравії.
Гра розпочнеться о 18:00.
Представник Азії виявився поки що найслабшою командою на турнірі - саудитів розгромили 5:0 росіяни.
Уругвай довів свій клас у протистоянні з Єгиптом, і хоч не показав яскравої гри, проте здобув 3 очки.
Цей матч, до речі, може серйозно вплинути на розклади у квартеті: так, якщо Саудівська Аравія здобуде перемогу, то тоді буде мати теоретичні шанси на вихід в 1/8 фіналу. У цьому ж випадку святкування Росії щодо історичного виходу у плей-офф відкладенться до 3-го туру.
Уругвай - Саудівська Аравія
Прогноз Чемпіона: 3:0
Котирування БК Фаворит: 1,22 - 6,25 - 18,50
Матчі на ЧС-2018: Росія - Сауд. Аравія - 5:0; Єгипет - Уругвай - 0:1.
Нагадаємо, напередодні Росія обіграла Єгипет у матчі 2-го туру групи А.
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