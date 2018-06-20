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20.06.2018  16:51

Португалія мінімально виграла у Марокко

 

Португалія обіграла Марокко в другому турі ЧС-2018.

Автором переможного м'яча став Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, в першому турі португальці зіграли внічию з Іспанією.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

Португалія – Марокко 1:0 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 4 Роналду





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