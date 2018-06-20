Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
4645 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 16:51
Португалія мінімально виграла у Марокко
Португалія обіграла Марокко в другому турі ЧС-2018.
Автором переможного м'яча став Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, в першому турі португальці зіграли внічию з Іспанією.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
Португалія – Марокко 1:0 (1:0, 0:0)
Голи: 1:0 – 4 Роналду
#POR 1:0 #MAR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 червня 2018 р.
Марокканцы атаковали-атаковали, но и так не смогли отыграться. Вс1 решил гол Роналду в самом начале#PORMAR pic.twitter.com/xoxUCZvsGb
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