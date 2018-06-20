Уругвай – Саудівська Аравія: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади збірних Уругваю та Саудівської Аравії на матч другого туру чемпіонату світу в групі А.

Уругвай: Муслера, Касарес, Годін, Хіменес, Варела, Родрігес, Бентанкур, Весіно, Санчес, Кавані, Суарес

Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Аль-Шахрані, Аль-Булайхі, Ос. Хавсаві, Аль-Бурайк, Аль-Давсарі, Аль-Фарадж, Аль-Джассім, Бахбір, Аль-Муваллад

Матч відбудеться о 18:00.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.