Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 17:49
Уругвай – Саудівська Аравія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади збірних Уругваю та Саудівської Аравії на матч другого туру чемпіонату світу в групі А.
#URU и #KSA : стартовые составы!#URUKSA pic.twitter.com/bdgUSILGfn— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 червня 2018 р.
Уругвай: Муслера, Касарес, Годін, Хіменес, Варела, Родрігес, Бентанкур, Весіно, Санчес, Кавані, Суарес
Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Аль-Шахрані, Аль-Булайхі, Ос. Хавсаві, Аль-Бурайк, Аль-Давсарі, Аль-Фарадж, Аль-Джассім, Бахбір, Аль-Муваллад
Матч відбудеться о 18:00.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.
Читай також
Останні публікації
20.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
20.06.2018
Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій