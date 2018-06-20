Португалія обіграла Марокко завдяки Роналду. Усі інші мусять задуматися. ВІДЕО





Збірна Португалії здобула доволі важку перемогу над Марокко у 2-му турі на чемпіонаті світу: Криштіану Роналду забив свій гол вже на 4-й хвилині, але гольової феєрії як з іспанцями у нього не вийшло.

Та й решта гравців селесао якось загубилася на фоні марокканців, до яких був жереб явно виявився занадто жорстоким.

Доволі несподівано португальці віддали м'яч супернику, а той спробував знайти свої шанси біля воріт Руя Патрісіу. Мехді Бенатія, незважаючи на те, що грає на позиції центрального захисника, взяв на себе лідерство у створенні небезпеки. І до речі, декілька разів міг завершувати атаки.

У цій ситуації трошки спасували лідери атак марокканців - екс-динамівець Юнес Беланда та Хакім Зієш - гравець Аякса, якому перед першісті видали чимало авансів. Тож марокканці так і не спромоглися набрати перше очко на турнірі, хоча знову були близькими до цього.

Що стосується Португалії, то з такою грою їм буде важко пройти збірну Росії, адже такий розклад в 1/8 фіналу цілком ймовірний.

Фернанду Сантушу необхідно замислитися

"Ми добре увійшли у гру, проте згодом трохи загубилися. Допускали чимало браку, погано пересувалися без м'яча. Важко сказати, чи це втома, чи брак упевненості. Нам явно бракувало фізики, адже марокканці задали хороший темп", - сказав після матчу керманич Португалії Фернанду Сантуш.

Важко уявити, чи змогли б португальці здобути три очки, не забий Роналду такий ранній гол. Але факт залишається фактом: сімка португальців на цій першості готовий до того, щоб тягнути за собою команду. І чинні чемпіони Європи вже майже оформили вихід в 1/8 фіналу. Проте що буде далі, поки прогнозувати важко.

У першому таймі Роналду продемонстрував це ще раз, вивівши на ударну позиції Гонсалу Гедеша, але той не зміг обіграти голкіпера.

Підсумковий тур у групі В відбудеться 25 червня, коли у Саранську Португалія зіграє з Іраном, а Казані - Марокко з Іспанією. А 20 червня о 21:00 іспанці проекзаменують іранців.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група В

Португалія – Марокко 1:0 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 4 Роналду

Португалія - Руй Патрісіу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро, Бернарду Сілва (Желсон Мартінш, 59), Моутінью (Адрієн Сілва, 89), Вільям Карвалью, Жоау Маріу (Бруну Фернандеш, 70), Гонсалу Гедеш, Роналду.

Марокко - Мохамед, Дірар, Бенатія, да Кошта, Хакимі, Ель-Ахмаді (Фажр, 86), Буссуфа, Амрабат, Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Зіеш, Бутаіб (Ель-Каабі, 70).

Попередження: Бенатія (40), Андре Сілва (90).