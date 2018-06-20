Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 20:40
Іран – Іспанія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади збірних Ірану та Іспанії на матч другого туру чемпіонату світу в групі B.
#IRN vs #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 червня 2018 р.
Стартовые составы перед матчем в Казани#IRNESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/7kxkQNhBGN
Іран: Бейранванд, Хаджсафі, Езатолахі, Пурліганджі, Ебрахімі, Ансаріфард, Амірі, Таремі, Хоссейні, Азмун, Резаеян
Іспанія: Де Хеа, Карвахаль, Піке, Рамос, Альба, Бускетс, Іньєста, Іско, Лукас Васкес, Сілва, Коста
Матч відбудеться о 21:00.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
Як відомо, Іран встановив унікальний рекорд у матчі зі збірною Марокко.
Читай також
Останні публікації
20.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
20.06.2018
Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій