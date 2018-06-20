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20.06.2018  20:40

Іран – Іспанія: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади збірних Ірану та Іспанії на матч другого туру чемпіонату світу в групі B.

Іран: Бейранванд, Хаджсафі, Езатолахі, Пурліганджі, Ебрахімі, Ансаріфард, Амірі, Таремі, Хоссейні, Азмун, Резаеян

Іспанія: Де Хеа, Карвахаль, Піке, Рамос, Альба, Бускетс, Іньєста, Іско, Лукас Васкес, Сілва, Коста

Матч відбудеться о 21:00.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Як відомо, Іран встановив унікальний рекорд у матчі зі збірною Марокко.





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