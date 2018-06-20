Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
427 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.06.2018 21:07
Російський фанат схопив за груди та поцілував іспанську журналістку у прямому ефірі. ВІДЕО
На чемпіонаті світу-2018 трапився черговий інцидент.
Кореспондентка іспанської філії видання DW Джульєт Гонсалес Терран вела пряме включення з ЧС-2018. Під час репортажу до неї підбіг фанат збірної Росії, і з криками "Росія - чемпіон!" схопив дівчину за груди, а потім поцілував.
Журналістка не розгубилася та продовжила репортаж, а відео інциденту згодом виклала у свій Instagram.
"Я поділяю радість від футболу з усіма, але ми повинні розуміти, що є межі між любов'ю і домаганнями", – написала вона.
Раніше була інформація, що у Москві оштрафували українського фаната.
Також повідомлялося, що у Москві пропав мексиканський уболівальник.
Останні публікації
20.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
20.06.2018
Чому збірна Росії припинить виступи на домашньому Мундіалі в 1/8 фіналу: 5 причин
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій